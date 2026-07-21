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Цены упали до поросячьего визга: стоимость свинины в РФ за полгода снизились на 12 рублей

Росстат отмечает положительную динамику в 2%

Источник: Клопс.ru

Средняя стоимость свинины в России с начала года снизилась на 2% или примерно 12 рублей за килограмм. Росстат отмечает положительную для потребителей динамику, сообщает РИА Новости во вторник, 21 июля.

Бескостное мясо упала в цене с 499 рублей до 487 рублей за килограмм. Средняя цена всей продукции в январе составляла 398 рублей, а в июне 392 рубля. Эксперты считают, что такая динамика — результат снижения стоимости кормов.

«В начале 2026 года ситуация с кормовой базой была благоприятной. Хороший урожай зерновых культур в 2025 году сформировал достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке и создал предпосылки для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов», — отмечает эксперты рынка.

В Калининградской области отмечается рост поголовья свиней. К концу мая в хозяйствах региона насчитывалось 379,2 тыс. голов — на 5,5% больше, чем год назад.