Эксперт: Как подготовить команду для кофейни?

По моим наблюдениям, стажеры, прошедшие полноценный курс, выходят на целевую скорость приготовления на 40 процентов быстрее, чем те, у кого не было последовательной подготовки и постоянного участия наставника. В кофейнях, где нет обучения и сертификации, заказы выполняются на 15 процентов ниже, а текучесть кадров выше, чем у конкурентов.