Эксперт: Как подготовить команду для кофейни?

Оборот заведений общественного питания в нашей стране растет — по данным Росстата, за 2025 года он прибавил 8,7 процента в сопоставимых ценах и составил 4,2 триллиона рублей. Развитие идет на фоне высокой конкуренции за персонал.
Ошибка в найме и адаптации стала дороже. В общепите новичок влияет на выручку почти сразу, потому что гость видит результат его обучения у стойки — в скорости заказа, точности приготовления, тоне общения и чистоте процесса. Если команда регулярно меняется, точка теряет темп даже при удачной локации и хорошем продукте.
В компании эту связь оценивают через конкретные показатели. Обучение новых сотрудников и их сертификация — контрольная точка всего процесса. Например, стажер-бариста готовит четыре напитка, соблюдая нормативы по времени (капучино — 120 секунд, американо — 90), отвечает на вопросы наставника и проходит тестирование. Скорость сотрудника на смене — понятный критерий его подготовки.
По моим наблюдениям, стажеры, прошедшие полноценный курс, выходят на целевую скорость приготовления на 40 процентов быстрее, чем те, у кого не было последовательной подготовки и постоянного участия наставника. В кофейнях, где нет обучения и сертификации, заказы выполняются на 15 процентов ниже, а текучесть кадров выше, чем у конкурентов.
Скорость, однако, зависит не только от бариста. На нее влияют рецептуры, расстановка сотрудников на смене, пополнение расходников и обратная связь от лидера кофейни. Поэтому обучение в компании должно начинаться с управленческой команды. Если ее руководитель сам не поддерживает стандарты, тренинг по сервису остается просто дополнительным занятием, которое не повлияет на ежедневную практику.
В общепите новичок влияет на выручку почти сразу.
Сотрудники ценят предсказуемость, живое отношение к себе и понятную траекторию роста. При этом единый стандарт качества обязателен: сегодня гость в Екатеринбурге, Казани и Самаре хочет получить такой же напиток и с такой же скоростью, как в Москве. Поэтому акцент в региональных точках надо делать на прозрачной связи между сертификацией, повышением дохода и карьерным шагом.
Чтобы управлять этим процессом, одной базы знаний недостаточно. Нужен дашборд, который показывает, где команда теряет устойчивость еще до падения выручки. Компания должна ежемесячно смотреть время обучения, сертификации, долю стажеров на смене, долю опытных сотрудников, текучесть и укомплектованность.
Цифровизация помогает убрать разрыв между стандартом управляющей компании и реальной работой точки. Для небольшой кофейни такой подход можно адаптировать даже без HR-отдела. Достаточно описать путь новичка по дням, назначить наставника, заранее исключить первые смены в часы пик, провести вводную встречу вне рабочей суеты и завершить обучение проверкой на скорость и знание стандартов.
Главный вывод для управляющего состоит в том, что обучение должно быть практичным, быстрым и измеримым. Стандарты, чек-листы, наставники и сертификация нужны и большой сети, и единственной кофейне в районе.
В 2026 году в условиях роста затрат выигрывают те точки, где команда умеет быстро включать новичков в работу и удерживать сильных сотрудников внутри. Благодаря этому бизнес получает лояльность персонала и увеличивает объем выручки.