Повторение Помпеев: Какие самые опасные супервулканы могут проснуться в ближайшие годы

В 2022 году уровень вулканической опасности Таупо впервые повысили с нулевого до первого из-за землетрясений и деформации дна озера. Позже активность уменьшилась. Небольшие толчки в районе Таупо продолжают фиксировать и сейчас, но для такой вулканической системы это не обязательно является признаком скорого извержения. Учёные признают, что Таупо ещё способен проснуться. Однако определить, произойдёт ли это через год, тысячу или десятки тысяч лет, невозможно. Даже сильный рой землетрясений может закончиться ничем: магма способна перемещаться в глубине, так и не достигнув поверхности.