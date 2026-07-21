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В Ростове и четырех районах области сбили БПЛА и ракеты в ночь на 21 июля

Воздушную атаку отразили над Ростовской областью в ночь на 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 июля над Ростовской областью сбили ракеты и БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атаке подвергся Ростов-на-Дону, а также четыре района области. Речь идет о Константиновском, Обливском, Боковском и Советском (сельском) районами.

— К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Угрозы населенным пунктам нет. Сейчас проводится тушение пожара.

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