В Ростове и четырех районах области сбили БПЛА и ракеты в ночь на 21 июля

В ночь на 21 июля над Ростовской областью сбили ракеты и БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Атаке подвергся Ростов-на-Дону, а также четыре района области. Речь идет о Константиновском, Обливском, Боковском и Советском (сельском) районами.
— К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.
Угрозы населенным пунктам нет. Сейчас проводится тушение пожара.
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