Появился макет парковки на 36 тысячах квадратных метров в Самаре

Стало известно, как будет выглядеть гигантская парковка размером с несколько футбольных полей в Самаре. Ранее общественные обсуждения на эту тему объявила мэрия. Ситуацию прокомментировала пресс-служба застройщика «Глобал Вижн»: именно эта компания планирует застраивать участок на Южном шоссе, где уже возведены несколько высоток.