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Появился макет парковки на 36 тысячах квадратных метров в Самаре

В Самаре хотят построить многоуровневый паркинг на 299 машин.

Источник: «Глобал Вижн»

Стало известно, как будет выглядеть гигантская парковка размером с несколько футбольных полей в Самаре. Ранее общественные обсуждения на эту тему объявила мэрия. Ситуацию прокомментировала пресс-служба застройщика «Глобал Вижн»: именно эта компания планирует застраивать участок на Южном шоссе, где уже возведены несколько высоток.

«Следующим этапом станет подготовка к строительству нового квартала. В настоящее время на общественные обсуждения вынесен вопрос о добавлении вида разрешенного использования “хранение автотранспорта”, — уточнила пресс-служба компании.

Таким образом, на площади 36 тысяч квадратных метров разместится новый жилой квартал, а уже на его территории хотят построить паркинг. По предварительной концепции, паркинг станет многоуровневым и будет рассчитан на 299 машин.

Напомним, что общественные обсуждения по поводу возможности организации на участке паркинга продлятся до 30 июля.