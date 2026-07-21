18-летний биробиджанец вёз почти 600 граммов марихуаны и попался полиции

Биробиджанский район, 18-летний житель Биробиджана задержан с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.
Молодого человека остановили сотрудники патрульно-постовой службы и отдела по контролю за оборотом наркотиков в селе Птичник. Полицейские проверили автомобиль, в котором находился пассажир, после поступившей оперативной информации о возможной причастности молодого человека к незаконному обороту наркотиков. При досмотре у него обнаружили пакет с растительной массой со специфическим запахом.
Как выяснили правоохранители, наркотик молодой человек вёз в Биробиджан из села Дубовое. По его словам, части дикорастущей конопли он собрал в лесополосе для личного употребления и перевозил в город на попутной машине.
Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общей массой 596,9 грамма.
От медицинского освидетельствования задержанный отказался, за что в отношении него составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.