18-летний биробиджанец вёз почти 600 граммов марихуаны и попался полиции

Молодого человека остановили сотрудники патрульно-постовой службы и отдела по контролю за оборотом наркотиков в селе Птичник. Полицейские проверили автомобиль, в котором находился пассажир, после поступившей оперативной информации о возможной причастности молодого человека к незаконному обороту наркотиков. При досмотре у него обнаружили пакет с растительной массой со специфическим запахом.