Аграрии Хабаровского края увеличивают объёмы производства овощей и ягод

Гранты и субсидии помогают аграриям развивать предприятия. Так, фермерское хозяйство Светланы Ли более шести лет выращивает тепличные огурцы, томаты и сладкий перец. На создание тепличного комплекса фермер получила три млн рублей грантовых средств по программе «Агростартап», позже еще 30 млн рублей на развитие семейной фермы. Сегодня комплекс поставляет более 72 тонн овощей в год.