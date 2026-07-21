Аграрии Хабаровского края увеличивают объёмы производства овощей и ягод

Сельхозтоваропроизводители Хабаровского края увеличивают объёмы производства продуктов питания при поддержке правительства региона. Аграрии из района имени Лазо поставляют в магазины экологически чистые овощи и ягоду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гранты и субсидии помогают аграриям развивать предприятия. Так, фермерское хозяйство Светланы Ли более шести лет выращивает тепличные огурцы, томаты и сладкий перец. На создание тепличного комплекса фермер получила три млн рублей грантовых средств по программе «Агростартап», позже еще 30 млн рублей на развитие семейной фермы. Сегодня комплекс поставляет более 72 тонн овощей в год.
Фермер Роман Масютин увеличивает посевы картофеля и других овощей, используя только отечественные семена. Часть затрат на их приобретение минсельхоз края возместил в прошлом году.
Владимир Белорусцев — крупнейший производитель садовой земляники в Хабаровском крае в 2023 году получил более 25 млн рублей на развитие семейной фермы. Средства направил на установку тепличного комплекса площадью 1 га. Применение инновационных агротехнологий позволяет собирать урожай до конца октября. Ежегодно здесь выращивают 41 тонну продукции.
Компания «Сервис-Агро» развивает мелиоративную систему, что позволяет вводить в оборот новые сельскохозяйственные земли. В этом году предприятие получит государственную поддержку в размере 273 млн рублей на возмещение затрат по реализации проектов мелиорации.