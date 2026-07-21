Туристический налог в Ростовской области вырос на 168,1%

Туристический налог начал действовать во многих городах России с начала 2025 года. Ставку определяет муниципалитет, однако она не может превышать максимум, установленный Налоговым кодексом: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029 года — 5%. Минимальная сумма налога составляет 100 ₽ вне зависимости от стоимости проживания.