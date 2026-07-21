Суд в США утвердил мировое соглашение с Anthropic по делу на $1,5 млрд

Федеральный суд в Сан-Франциско утвердил мировое соглашение с компанией Anthropic на $1,5 млрд по коллективному иску, поданному группой авторов, обвинивших компанию в неправомерном использовании их книг для обучения своего чат-бота Claude, передает Reuters.
В материале отмечается, что это один из десятков исков, поданных правообладателями к технологическим компаниям, и первое крупное дело в США, завершившееся мировым соглашением.
«Мы достигли этого соглашения в 2025 году, после знаменательного решения суда, что обучение ИИ на книгах считается добросовестным использованием в соответствии с законом об авторском праве, и этот закон действует и сегодня», — говорится в заявлении заместителя генерального советника Anthropic Апарны Шридхар.
Адвокат авторов, подавших иск, Джастин Нельсон назвал произошедшее «историческим урегулированием». По его словам, сделку с Anthropic можно считать крупнейшей денежной компенсацией по авторскому праву «в истории».
Писатели подали свой иск к компании в 2024 году. Они утверждали, что Anthropic использовала пиратские версии их книг без соответствующего разрешения для обучения ИИ-модели. Некоторые авторы и издатели отказались от участия в коллективном иске и подали отдельные иски к Anthropic, дела по которым все еще продолжаются.
В марте компания Anthropic подала иск к Пентагону из-за стремления военного ведомства включить ее в черный список по вопросам национальной безопасности.
В июне правительство США обязало американскую компанию Anthropic закрыть доступ к своим самым передовым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных пользователей, не являющихся гражданами Штатов.
Позднее американский инвестор и сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс объяснил данное решение обнаружением возможности обхода встроенных механизмов безопасности.
Спустя две недели правительство США открыло доступ к мощнейшей модели ИИ Mythos 5 компании Anthropic для ряда американских учреждений, включая крупные компании и правительственные ведомства.
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