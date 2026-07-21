Суд в США утвердил мировое соглашение с Anthropic по делу на $1,5 млрд

Писатели подали свой иск к компании в 2024 году. Они утверждали, что Anthropic использовала пиратские версии их книг без соответствующего разрешения для обучения ИИ-модели. Некоторые авторы и издатели отказались от участия в коллективном иске и подали отдельные иски к Anthropic, дела по которым все еще продолжаются.