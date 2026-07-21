Граждане и бизнес в ЦФО присматриваются к электромобилям

На АЗС Тамбовской области с 20 июля начала действовать система заправки «чет-нечет» — в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. Правило, введенное по предложению жителей, распространяется на бензин АИ-92 и АИ-95. При этом продолжает действовать ограничение на продажу бензина — не более 30 литров на один автомобиль. Отпуск в канистры и другую переносную тару запрещен. За нарушение предусмотрено предупреждение, при повторном случае — административный штраф: от одной до пяти тысяч рублей для граждан, от пяти до 20 тысяч для должностных лиц и от 20 до 100 тысяч для юридических. За соблюдением мер должны следить сотрудники МВД и Росгвардии. Ограничения не распространяются на автомобили экстренных, коммунальных и дорожных служб, а также на автобусы, которые работают на регулярных маршрутках. Ограничения по минимальной заправке на одну машину, которые также предлагали тамбовчане, пока решили не вводить.