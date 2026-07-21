Граждане и бизнес в ЦФО присматриваются к электромобилям

Рост спроса на зарядку машин с электроприводом зафиксировали в Воронеже в первом полугодии 2026-го. Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом», которая обслуживает в регионе сеть специализированных станций.
По сравнению с январем-июнем 2025 года количество зарядных сессий на двух воронежских станциях выросло на 22 процента. В абсолютном выражении владельцев электромобилей здесь немного — 60. Но год назад их было меньше сорока. Общее число клиентов увеличилось на 23 процента с начала 2026-го (достигнув 28,6 тысячи человек), а объем потребленной ими энергии в разрезе год к году — на 30 процентов.
«Тенденции рынка отражают изменение потребительских установок: все больше автомобилистов рассматривают электроэнергию как универсальный вид “топлива”, вырабатываемого из разных источников — от солнца и ветра до газа», — трактуют эти данные в «Росатоме».
По данным аналитического агентства «Автостат», в июне 2026 года продажи подключаемых гибридов (PHEV) выросли на 23 процента относительно мая и в 2,7 раза по сравнению с прошлым июнем. По стране было реализовано 6,1 тысячи автомобилей. При этом полностью электрических машин (BEV) продано 748, что на 10 процентов больше, чем в мае, но на 22 процента меньше, чем годом ранее.
Сеть зарядных станций совместно с партнерами планирует изучить практику введения для электромобилей специальных «зеленых» номерных знаков с правом беспрепятственного движения по выделенным полосам. Такая инициатива реализуется в Санкт-Петербурге, есть планы распространить опыт на другие регионы, включая Москву.
Все больше автомобилистов рассматривают электроэнергию как универсальный вид топлива.
Тем временем промышленный бизнес присматриваться к гибридной модели автозаправок. Тенденцию выделил эксперт топливного рынка, основатель ГК Benza Михаил Колесников:
— Чтобы производить больше, нужно ускоряться. Это правило всегда работало в промышленном секторе. Сейчас индустрии требуются не просто высокие темпы, но и гибкость. Это касается всего: бизнес-процессов, перенастройки логистических цепочек и, что важно, энергетической безопасности. Последняя предполагает наличие бесперебойных поставок для промышленных автопарков, чтобы те, в свою очередь, помогали предприятиям качественно и в нужном количестве выпускать конечный продукт. Локомотивом производственных задач остается классический топливный транспорт, но его настойчиво теснит техника на электротяге.
Электромобили сегодня воспринимают прежде всего в контексте моды на «зеленую» энергию среди физических лиц. Но электрокары давно используются и на промышленных предприятиях для перемещения между цехами и внутри них. Сфера применения транспортных средств, не зависящих от жидкого топлива, постоянно расширяется.
— Многие производители строительных материалов, в частности керамической плитки, эксплуатируют смешанный парк погрузчиков — дизельных и электрических. Электрических становится больше потому, что их проще заряжать. Дизельную технику не заправишь на внешней АЗС — правилами ей запрещен выезд на дороги общего пользования, поэтому приходится создавать собственную топливную инфраструктуру: хранить запасы горючего, регулярно их пополнять. Зато сама заправка топливом занимает пару минут, обгоняя по скорости зарядку аккумулятора. Имея возможность одновременно заряжать транспорт и заправлять топливом на своей территории, промышленный автопарк становится практически неуязвим, — пояснил Колесников.
Распространение смешанных парков закономерно меняет и саму заправочную инфраструктуру. Классические АЗС в их прежнем понимании постепенно уходят в прошлое, уступая место мультифункциональным зона (МФЗ). Заправка на федеральной трассе по новым нормативам может быть открыта исключительно в составе МФЗ. Соответствующий термин был закреплен еще в 2024 году в поправках в Земельный кодекс и ряде других законов, разработанных минтрансом РФ, напомнил эксперт:
— Тому есть две причины. Первая — чрезмерное количество одиночных АЗС на скоростных магистралях объективно замедляет движение. В общемировой практике принято располагать объекты дорожного сервиса на расстоянии 50−70 километров друг от друга. Это позволяет поддерживать высокий темп транспортного потока, сокращая число съездов к отдельным заправкам или кафе. Вторая причина — экономическая. Основой МФЗ по-прежнему остаются топливные заправки, но теперь их дополняют кафе, точки услуг и электрозарядные станции.
В будущем таким объектам уже не потребуется формировать колоссальные запасы горючего и хранить его в подземных резервуарах. Распространение получают автозаправочные станции в мини-формате: контейнерного типа, объемом на 40 или 60 кубометров топлива с резервуаром, расположенным на поверхности. Этот формат был заимствован розничным рынком именно у промышленных автопарков. Подобные контейнерные АЗС давно используются для заправки ведомственной техники: в сельском хозяйстве, на карьерах, в лесной промышленности и переработке. Ключевое преимущество здесь — небольшой запас топлива, который гораздо проще пополнять, имея договор на поставку с трейдером.
— В промышленных парках сегодня происходят ровно те же изменения, что и на большом рынке заправочной инфраструктуры: топливная мини-АЗС и электрозарядная станция существуют на одной территории. Такие гибридные автопарки уже не будут так сильно зависеть от одного вида энергоресурса, — подчеркнул Михаил Колесников. — Более того, тенденция к электрификации распространяется и на легковой сегмент корпоративных промышленных автопарков. Перевести хотя бы часть служебных машин на электричество — это вполне предсказуемый и действенный способ снизить зависимость от топлива. Тем более практически все зарядные станции уже представлены на популярных онлайн-площадках. Этот фактор тоже повлиял на увеличение спроса.
Между тем.
На АЗС Тамбовской области с 20 июля начала действовать система заправки «чет-нечет» — в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. Правило, введенное по предложению жителей, распространяется на бензин АИ-92 и АИ-95. При этом продолжает действовать ограничение на продажу бензина — не более 30 литров на один автомобиль. Отпуск в канистры и другую переносную тару запрещен. За нарушение предусмотрено предупреждение, при повторном случае — административный штраф: от одной до пяти тысяч рублей для граждан, от пяти до 20 тысяч для должностных лиц и от 20 до 100 тысяч для юридических. За соблюдением мер должны следить сотрудники МВД и Росгвардии. Ограничения не распространяются на автомобили экстренных, коммунальных и дорожных служб, а также на автобусы, которые работают на регулярных маршрутках. Ограничения по минимальной заправке на одну машину, которые также предлагали тамбовчане, пока решили не вводить.
В Курской области такой формат действует с 15 июля. А в Орловской, где его ввели первыми в стране 4 июля, было принято решение отменить «чет — нечет». Региональные власти сообщили, что «ситуация с очередями на АЗС стабилизировалась».