СК рассказал, что произошло после проверки поста в Threads* о теле студента возле вуза

Так, по словам Александра Суходольского, официального представителя СК, была опубликована информация о том, что якобы мама владельца аккаунта возвращалась с работы и прямо перед ней с какого-то этажа упало тело будто бы возле корпуса БНТУ. Пользователи соцсети посчитали, что это был студент, и эта информация буквально за считаные минуты стала набирать тысячи просмотров.