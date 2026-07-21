СК рассказал, что произошло после проверки поста в Threads* о теле студента возле вуза

Следственный комитет сообщил, что произошло после проверки поста в Threads* о теле студента возле вуза, сообщили на СТВ.
Так, по словам Александра Суходольского, официального представителя СК, была опубликована информация о том, что якобы мама владельца аккаунта возвращалась с работы и прямо перед ней с какого-то этажа упало тело будто бы возле корпуса БНТУ. Пользователи соцсети посчитали, что это был студент, и эта информация буквально за считаные минуты стала набирать тысячи просмотров.
— Соответственно, появился резонанс. Информация проверялась, — заметил Суходольский.
По итогам проверки ситуация не нашла подтверждения. А вскоре и сама публикация в Threads* исчезла.
— Это касается различного рода комментаторов, аккаунтов, распространяющих информацию. Как только они видят, что на них обратили внимание органы, это может быть что угодно — сразу же аккаунт удаляется, — констатировал официальный представитель СК.
Сервис Threads* продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
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