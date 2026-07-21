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СК рассказал, что произошло после проверки поста в Threads* о теле студента возле вуза

СК сказал, что произошло после поста в Threads* о теле студента возле вуза.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сообщил, что произошло после проверки поста в Threads* о теле студента возле вуза, сообщили на СТВ.

Так, по словам Александра Суходольского, официального представителя СК, была опубликована информация о том, что якобы мама владельца аккаунта возвращалась с работы и прямо перед ней с какого-то этажа упало тело будто бы возле корпуса БНТУ. Пользователи соцсети посчитали, что это был студент, и эта информация буквально за считаные минуты стала набирать тысячи просмотров.

— Соответственно, появился резонанс. Информация проверялась, — заметил Суходольский.

По итогам проверки ситуация не нашла подтверждения. А вскоре и сама публикация в Threads* исчезла.

— Это касается различного рода комментаторов, аккаунтов, распространяющих информацию. Как только они видят, что на них обратили внимание органы, это может быть что угодно — сразу же аккаунт удаляется, — констатировал официальный представитель СК.

Сервис Threads* продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Еще МВД предупредило белорусов, которые пишут гадости в комментариях соцсетей.

Тем временем Госстандарт Беларуси ужесточил требования по катышкам на школьной форме.