Сибирские НПЗ перенесли плановые ремонты

Центробанк России сообщил о переносе плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов в Сибири.
Как указано в новом докладе о региональной экономике, в мае 2026 года производство нефтепродуктов в Сибири выросло относительно апреля. В условиях высокого спроса крупные НПЗ, входящие в вертикально-интегрированные холдинги, работали при полной загрузке производственных мощностей, приняв пиковую нагрузку и перерабатывая рекордные объемы сырья. Также был изменен графиков ремонтов — обычно НПЗ останавливали летом, но в условиях топливного кризиса решили повременить.
«Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесены на более поздний период — осень 2026 года, чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке», — указано в документе на сайте регулятора (страница 21, последний абзац).
Напомним, основные поставки топлива в Красноярский край идут с Ачинского и Омского нефтеперерабатывающих заводов.
В ЦБ также рассказали об улучшении производственных показателей независимых НПЗ Сибири, который ранее испытывали проблемы со спросом и обеспеченностью основным сырьем: «Так, один независимый региональный НПЗ практически вдвое увеличил загрузку производственных мощностей, в том числе за счет переработки давальческого сырья. Другой независимый нефтепереработчик отметил рост спроса на свою продукцию со стороны коммерческих потребителей. В 2026 году компания планирует запуск нового оборудования в рамках строительства третьей очереди завода. Томские производители нефтепродуктов сообщили о повышенном спросе на топливо со стороны потребителей северных районов области, а также предприятий нефтегазовой и химической отраслей региона».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.