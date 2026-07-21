Сибирские НПЗ перенесли плановые ремонты

В ЦБ также рассказали об улучшении производственных показателей независимых НПЗ Сибири, который ранее испытывали проблемы со спросом и обеспеченностью основным сырьем: «Так, один независимый региональный НПЗ практически вдвое увеличил загрузку производственных мощностей, в том числе за счет переработки давальческого сырья. Другой независимый нефтепереработчик отметил рост спроса на свою продукцию со стороны коммерческих потребителей. В 2026 году компания планирует запуск нового оборудования в рамках строительства третьей очереди завода. Томские производители нефтепродуктов сообщили о повышенном спросе на топливо со стороны потребителей северных районов области, а также предприятий нефтегазовой и химической отраслей региона».