В МЧС рассказали о лесопожарной обстановке в Красноярском крае

Для контроля лесопожарной обстановки за прошедшие сутки привлекали 22 воздушных судна. Из них 11 использовали для мониторинга, еще 11 для переброски личного состава. На дежурстве находятся 14 вертолетов Ми-8. В их числе 4 борта Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. С 15 июня их применяли для доставки пожарных, переброски сил и тушения очагов с помощью водосливных устройств.