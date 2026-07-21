В МЧС рассказали о лесопожарной обстановке в Красноярском крае

В Красноярском крае за прошлую неделю ликвидировали 111 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 46 тыс. гектаров. Об это сообщили в МЧС России по Красноярскому краю.
Для контроля лесопожарной обстановки за прошедшие сутки привлекали 22 воздушных судна. Из них 11 использовали для мониторинга, еще 11 для переброски личного состава. На дежурстве находятся 14 вертолетов Ми-8. В их числе 4 борта Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. С 15 июня их применяли для доставки пожарных, переброски сил и тушения очагов с помощью водосливных устройств.
Переброску сил и средств координирует краевой оперативный штаб. Также по поручению начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Апреля Агакишиева создана рабочая группа. В готовности находится аэромобильная группировка краевого главка МЧС. В нее входят 100 человек, 24 единицы техники, 5 плавсредств и 2 беспилотные авиационные системы.
Осложняют обстановку высокая пожарная опасность, неблагоприятная погода, грозовые фронты и порывы ветра в отдаленных территориях. Дополнительным фактором называют участки леса, пораженные сибирским шелкопрядом.