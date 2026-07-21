За ночь над Россией и морями уничтожены 209 украинских БПЛА

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 209 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Наибольшая активность дронов фиксировалась в южных и приграничных регионах. На местах падения обломков работают оперативные службы. Ситуация остается под контролем.
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