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За ночь над Россией и морями уничтожены 209 украинских БПЛА

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 209 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 209 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Наибольшая активность дронов фиксировалась в южных и приграничных регионах. На местах падения обломков работают оперативные службы. Ситуация остается под контролем.

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