Дым от лесных пожаров в Красноярском крае снова дошел до Новосибирска

Утром 21 июля жители соседнего Новосибирска снова обратили внимание на едкую дымку, напоминающую туман. Как пояснили в Западно-Сибирском УГМС, образовавшийся смог в городе — это шлейф от лесных пожаров, очаги которых находятся в Красноярском крае и Томской области.