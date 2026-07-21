В Красноярском крае стало одним официальным местом для купания больше

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подтвердило безопасность водоема комплекса озеро-парк «Емельяновское». Организации выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам. По данным ведомства, это уже пятый официально признанный безопасным водоем в регионе (за исключением ЗАТО). В Красноярске аналогичные заключения получили популярные зоны отдыха на острове Татышев: озеро «Зеркальное», залив «Стрелка» и центральный пляж возле Октябрьского моста. Напомним, купание в этих водоемах временно запрещали в связи с тем, что вода перестала соответствовать гигиеническим нормам. Однако в минувшие выходные запрет был снят — качество воды улучшилось благодаря самоочищению водоемов. Кроме того, купание разрешено в акватории Красноярского водохранилища в Идринско-Краснотуранском муниципальном округе в районе сопки «Серебряная».