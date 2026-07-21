Преподаватели объяснили, как пережить провал на ЕГЭ и что делать дальше

Кроме того, выпускнику стоит дать себе время на восстановление, не принимать решений относительно будущего в первые недели после получения результатов и поддерживать общение с близкими. «Сон, еда, движение, разговор с близкими. И не нужно замыкаться, оставаться одному или одной. Лучше всего — это говорить, может быть, не про экзамены, а про что-то другое, но оставаться в контакте», — объяснила она.