Преподаватели объяснили, как пережить провал на ЕГЭ и что делать дальше

Если выпускнику не удалось сдать ЕГЭ по русскому языку или математике в 2026 году, он идет на пересдачу в сентябре, так как без сдачи этих экзаменов аттестат получить невозможно; пересдать профильные предметы можно только в следующем году, рассказали РБК опрошенные преподаватели.
ЕГЭ считается несданным, если выпускник не набрал необходимый минимум баллов по основному предмету или предмету по выбору. Также может возникнуть ситуация, когда необходимый минимум преодолен, но баллов не хватает для поступления в выбранный вуз.
Если не сдал русский язык или математику.
«Если выпускник не сдал один обязательный предмет, русский язык или математику, ни в основной, ни в резервный летний период, он отправляется на пересдачу в сентябре. Без преодоления минимального порога по этим двум дисциплинам школа не имеет права выдать аттестат за 11-й класс, поэтому на руки выдается только справка об обучении», — сказала глава учебной части «Школа на Газетном — ЕГЭ-Центр» Олеся Маерова.
Она также уточнила, что если в летние периоды не удалось сдать профильный экзамен по математике, то осенью его получится пересдать только на базовом уровне, чтобы школа могла выдать документ об образовании.
Если не сдал предмет по выбору.
В отличие от русского языка и математики, несдача экзамена по выбранным предметам не влияет на аттестат, и документ будет выдан в срок. Однако для предметов по выбору не предусмотрена осенняя пересдача — новую попытку можно предпринять только в следующем году.
Поступить в вуз без одного нужного предмета не выйдет, если в сумме у абитуриента не набирается трех успешно сданных экзаменов, подходящих под требования конкретного направления, отметила Маерова.
Если не сданы несколько предметов.
В случае несдачи нескольких экзаменов сразу алгоритм действий зависит от статуса этих экзаменов. «Если не сданы оба обязательных предмета, их придется пересдавать осенью, и до успешной сдачи аттестат будет заморожен. Если не сданы один обязательный и несколько по выбору, то первый пересдается в сентябре ради аттестата, а остальные откладываются на следующий год», — рассказала преподаватель.
Она обратила внимание, что заваленные предметы по выбору просто сдвигают планы на высшее образование на один год, но не лишают школьника документа об окончании школы.
Если не хватило баллов для вуза.
В случае сдачи всех нужных экзаменов, но нехватки баллов по ним для поступления на «бюджет» в выбранный вуз можно дождаться следующего года и попробовать улучшить результаты. Помимо этого, имеет смысл рассмотреть в выбранном учебном заведении смежные направления, а также подать документы в другие вузы, предварительно изучив их пороги и требования. При наличии возможностей опцией также является платное обучение.
Альтернативы вузам без ЕГЭ.
«Поступить в университет на программу бакалавриата или специалитета без результатов ЕГЭ невозможно, федеральный закон запрещает принимать таких абитуриентов даже на коммерческое отделение. Однако двери колледжей и техникумов всегда открыты, так как туда принимают исключительно по среднему баллу школьного аттестата», — отметил руководитель отдела развития «Школа на Газетном — ЕГЭ-Центр» Антон Груцин.
Он уточнил, что если аттестат за 11-й класс получен, срок обучения в колледже будет сокращенным. Если же обязательные экзамены завалены окончательно, можно поступить в учреждение среднего профессионального образования на базе аттестата за 9-й класс.
Как готовиться к пересдаче.
В случае сентябрьских пересдач по обязательным предметам Груцин посоветовал сосредоточиться только на самых простых заданиях, так как первоочередная задача в этой ситуации — гарантированно перейти минимальный порог.
Если же речь идет о предмете по выбору, то стратегия действий зависит от того, насколько выпускник дисциплинирован. «Репетитор идеально подойдет ученикам с серьезными пробелами в знаниях или трудностями с самоорганизацией, так как он обеспечит индивидуальный темп и плотный контроль. Курсы станут хорошим выбором для ребят с крепкой базой, которые могут самостоятельно контролировать свое расписание и которым важна системность в группе», — объяснил преподаватель.
Он подчеркнул также, что не стоит превращать освободившийся год в «бесконечную рутину тестов» — подготовку к пересдаче нужно сочетать с другими активностями и отдыхом, читать качественную литературу, чтобы развивать мышление и аргументную базу. Отдельно стоит уделить внимание изучению выбранной специальности и связанных с ней профессий, чтобы убедиться в правильности выбора.
В каком возрасте можно сдавать ЕГЭ.
«Сдавать ЕГЭ можно абсолютно в любом возрасте, здесь нет никаких законодательных ограничений. 25-летний человек легко может зарегистрироваться на экзамен как выпускник прошлых лет и сдать его в досрочный или резервный период», — рассказала Маерова.
Преподаватель добавила, что результаты ЕГЭ действительны в год сдачи и еще четыре последующих года, что дает свободу для планирования своего поступления в университет тогда, когда человек будет к этому полностью готов.
Как пережить заваленный экзамен.
Психолог семейной терапии Лена Фейгин в комментарии РБК отметила, что эмоциональная реакция выпускника на неудачу на экзамене, будь то слезы, злость, или оцепенение, — совершенно нормальное явление, которое не следует подавлять.
Кроме того, выпускнику стоит дать себе время на восстановление, не принимать решений относительно будущего в первые недели после получения результатов и поддерживать общение с близкими. «Сон, еда, движение, разговор с близкими. И не нужно замыкаться, оставаться одному или одной. Лучше всего — это говорить, может быть, не про экзамены, а про что-то другое, но оставаться в контакте», — объяснила она.
«Как поддержать родителям ребенка, который не сдал ЕГЭ, что делать, если он впал в депрессию? Смотрите, самое важное все-таки — присоединиться к чувствам ребенка, постараться не давать сразу ему советы и не искать виноватых в том, что произошло. Такая фраза, как “я вижу, как тебе тяжело”, “я вижу, как тебе сложно”, работает намного лучше, чем когда мы обесцениваем, мы говорим “ничего страшного, пересдашь”, — подчеркнула также психолог.
По вопросам ЕГЭ можно обратиться на горячую линию Рособрнадзора по телефону +7 (495) 198−92−38, добавила она.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в конце июня рассказал о предварительных итогах сдачи ЕГЭ в 2026 году — по его словам, средний балл по большинству предметов стал выше 60. Вместе с этим выросла и доля учащихся, получивших высокие баллы, отметил руководитель ведомства.
Также впервые в истории учащийся сдал экзамены суммарно на 500 баллов (по пяти предметам) — это выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова.
В этом году пересдать один из предметов ЕГЭ решили около 138 тыс. выпускников. По итогам периода пересдач 8−9 июля почти 99 тыс. смогли улучшить свои результаты, баллы еще у 24,6 тыс. понизились, а у 12,4 тыс. — не изменились.
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