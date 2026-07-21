Режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области 21 июля

В Нижегородской области больше не действует режим беспилотной опасности — его официально отменили. Данные об этом предоставила пресс‑служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Режим ввели вечером 20 июля — в 21:26, а уже через два часа, к 23:12, необходимость в нём отпала. Представители МЧС обращаются к жителям региона с важным предупреждением: если будут замечены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, категорически не следует к ним подходить — необходимо сразу сообщить об этом по номеру 112.
Ранее мэрия Нижнего Новгорода направила 127 млн рублей на ремонт убежищ.
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