Режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области 21 июля

Режим ввели вечером 20 июля — в 21:26, а уже через два часа, к 23:12, необходимость в нём отпала. Представители МЧС обращаются к жителям региона с важным предупреждением: если будут замечены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, категорически не следует к ним подходить — необходимо сразу сообщить об этом по номеру 112.