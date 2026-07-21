Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последняя часть «Гарри Поттера» вышла 19 лет назад. Какими были обложки

Финальная книга о Гарри Поттере вышла 21 июля 2007 года. В разных странах у нее собственные обложки — от сцены в банке «Гринготтс» до финальной битвы Гарри и Волан-де-Морта. Как художники оформляли обложку финальной части серии.

Источник: РБК

21 июля 2007 года вышла книга «Гарри Поттер и Дары Смерти» — седьмой и заключительный роман основной серии. Только в США за первые сутки продали 8,3 млн экземпляров — это стало рекордом издательской индустрии.

В Великобритании издательство Bloomsbury продало рекордные 2,7 млн экземпляров заключительной книги о Гарри Поттере за первые 24 часа. За тот же период в Германии было продано почти 400 тыс. экземпляров англоязычного издания книги Дж. К. Роулинг.

В разных странах роман издавали с собственными обложками. Художники по-разному изображали ключевые мотивы финальной части: поиски крестражей, битву за Хогвартс, символ Даров Смерти и последнюю встречу Гарри с Волан-де-Мортом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше