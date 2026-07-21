Последняя часть «Гарри Поттера» вышла 19 лет назад. Какими были обложки

21 июля 2007 года вышла книга «Гарри Поттер и Дары Смерти» — седьмой и заключительный роман основной серии. Только в США за первые сутки продали 8,3 млн экземпляров — это стало рекордом издательской индустрии.
В Великобритании издательство Bloomsbury продало рекордные 2,7 млн экземпляров заключительной книги о Гарри Поттере за первые 24 часа. За тот же период в Германии было продано почти 400 тыс. экземпляров англоязычного издания книги Дж. К. Роулинг.
В разных странах роман издавали с собственными обложками. Художники по-разному изображали ключевые мотивы финальной части: поиски крестражей, битву за Хогвартс, символ Даров Смерти и последнюю встречу Гарри с Волан-де-Мортом.