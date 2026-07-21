В Новосибирске солистка НОВАТа станцевала балет в очереди на заправку

Она не прошла отбор с первого раза из-за недостаточной растяжки и неправильной постановки стоп, но позже её приняли на дополнительный набор. Во время учёбы Екатерина не всегда стремилась к сценической карьере и не думала о будущем балерины. Иногда ей хотелось всё бросить, но в 2018 году она начала работать в театре и вскоре по-настоящему полюбила балет.