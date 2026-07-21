В Новосибирске солистка НОВАТа станцевала балет в очереди на заправку

С детства её увлекали разные виды искусства: танцы, игра на фортепиано и рисование. В школе ей пришлось выбрать одно из этих занятий, и она остановилась на хореографии.
«Как-то наш педагог принёс брошюру о колледже, куда можно поступить в 10 лет и стать балериной. Я загорелась, сразу побежала домой, рассказала родителям, но они встретили эту идею без энтузиазма. Однако моя упертость и характер взяли верх, и им всё же пришлось вести меня на пробы», — вспомнила Екатерина.
Она не прошла отбор с первого раза из-за недостаточной растяжки и неправильной постановки стоп, но позже её приняли на дополнительный набор. Во время учёбы Екатерина не всегда стремилась к сценической карьере и не думала о будущем балерины. Иногда ей хотелось всё бросить, но в 2018 году она начала работать в театре и вскоре по-настоящему полюбила балет.
Сегодня она исполняет сольные и групповые партии в таких известных постановках, как «Щелкунчик» Чайковского, «Баядерка», «Дон Кихот» Минкуса, «Корсар» Адана и «Пер Гюнт» на музыку Грига. Это её восьмой сезон в Новосибирском оперном театре.
Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором изящная девушка в повседневной одежде танцует возле автомобиля, стоящего в очереди на заправке в Новосибирске.
Этой девушкой была Екатерина Забровская. Она объяснила, что идея танца пришла к ней спонтанно во время долгого ожидания в очереди. Ей захотелось размяться и поднять настроение окружающим. Обыкновенный бордюр стал импровизированным балетным станком, а сам танец — поводом для создания видеоролика.
«Я исполняла импровизацию в стиле адажио — это медленная хореографическая композиция, которая создаётся в реальном времени. Окружающие реагировали замечательно: выходили из машин, снимали на камеру», — поделилась Екатерина.
Балерина призналась, что не боялась танцевать в таком месте. Наоборот, она хотела подарить людям немного радости в их повседневной жизни и развеять их напряжение. Екатерина не ожидала, что её видео станет таким популярным. Однако реакция зрителей оказалась очень тёплой. Они оставляли ей комплименты, поддерживали и желали успехов. Её удивило, что многие узнали её и даже посетили её спектакли — это стало для неё большой мотивацией продолжать двигаться вперёд.
«Мне кажется, ролик стал таким популярным, потому что в подобной обстановке людям не хватает позитивной разрядки. Да, длинная очередь, да, напряжённая ситуация с бензином. Но это не повод проваливаться в негатив и злость», — подытожила балерина.