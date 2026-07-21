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Кому положен удлиненный и дополнительный отпуск: названы категории работников

Юрист Колодяжная: увеличенный отпуск положен педагогам и госслужащим.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые россияне имеют законное право на удлиненный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры трудового права МГЮА Анастасия Колодяжная.

Согласно закону, увеличенный отдых продолжительностью более стандартных 28 дней гарантирован несовершеннолетним (31 день в удобное время), инвалидам всех групп (не менее 30 дней) и педагогам (от 42 до 56 дней). Расширенный отпуск также положен госслужащим, муниципальным служащим, ученым и специалистам, работающим с химоружием.

Кроме того, отдельным категориям предоставляется дополнительный отпуск сверх основного. В этот список вошли сотрудники с ненормированным днем, занятые на вредных производствах, северяне, медики, спортсмены, тренеры и пострадавшие от радиации. Работодатель также вправе увеличить отпуск любому сотруднику через коллективный договор.

Накануне экономист Игорь Балынин объяснил нюансы отпуска в конце лета. Эксперт заявил, что выгодно брать отпуск в августе.