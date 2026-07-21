Кому положен удлиненный и дополнительный отпуск: названы категории работников

Согласно закону, увеличенный отдых продолжительностью более стандартных 28 дней гарантирован несовершеннолетним (31 день в удобное время), инвалидам всех групп (не менее 30 дней) и педагогам (от 42 до 56 дней). Расширенный отпуск также положен госслужащим, муниципальным служащим, ученым и специалистам, работающим с химоружием.