Господдержка позволяет экспортерам из ЦФО активнее выходить на зарубежные рынки

В Рязанской области поставили цель обеспечить к 2030 году прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года. Этот ориентир отражен и в стратегических документах Рязанской области. Об эффективности проводимой комплексной работы говорят такие показатели, как первое место в ЦФО и второе в стране по итогам прошлого года, вхождение в ТОП-20 (15-е место в стране) рейтинга регионов по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Да и региональный Центр поддержки экспорта в течение последних четырех лет (2022−2025 годы) входит в первую десятку лучших инфраструктур поддержки экспортеров Российской Федерации (в прошлом году пятое место в России). В прошлом году, например, благодаря господдержке, 57 субъектов МСП заключили экспортные контракты на 12 миллионов долларов.