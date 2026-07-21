Господдержка позволяет экспортерам из ЦФО активнее выходить на зарубежные рынки

Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0 (РЭС 3.0) по итогам шести месяцев 2026 года опубликовал Российский экспортный центр. Лучшей в ЦФО стала Воронежская область, занявшая третье место по стране. Седьмое место заняла Липецкая область, в двадцатке — Рязанская и Калужская, оказавшиеся на 15-й и 19-й строках соответственно.
Региональный экспортный стандарт 3.0 действует в России с 2026 года. Он объединяет комплекс мер, которые помогают регионам создавать благоприятные условия для развития экспорта и поддержки предприятий, выходящих на зарубежные рынки.
Воронежская область: как по маслу.
В Воронежской области внедрение стандарта ведет министерство предпринимательства, торговли и туризма совместно с АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области». Сегодня в регионе внедрено восемь из 15 инструментов стандарта, работа по остальным направлениям активно продолжается, заверили «РГ» в правительстве области.
Наиболее востребовано информационно-образовательное направление. Предприниматели получают консультации, проходят обучение по вопросам внешнеэкономической деятельности, узнают о мерах государственной поддержки и особенностях работы на зарубежных рынках. С начала года в таких мероприятиях приняло участие более трехсот воронежских предприятий при годовом плане в 26. Это говорит о высокой заинтересованности бизнеса в развитии экспортной деятельности.
Еще одно важное направление — разработка региональной программы развития экспорта до 2030 года с прогнозом до 2036-го (это актуально для всех регионов). Программу уже успешно защитили перед Российским экспортным центром, утвердить ее планируется до конца текущего года.
За январь-май 2026 года воронежские предприятия АПК продали за рубеж более 350 тысяч тонн продукции.
Экспорт Воронежской области традиционно опирается на два ключевых направления — промышленность и агропромышленный комплекс. В промышленности лидируют машиностроение и химическая отрасль. «Несмотря на внешние экономические ограничения, предприятия региона продолжают осваивать новые рынки и расширять географию поставок», — отметили в облправительстве.
Высокие результаты демонстрирует и агропромышленный комплекс. По итогам января-мая 2026 года предприятия региона продали за рубеж более 350 тысяч тонн продукции на сумму свыше 278 миллионов долларов США. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2025-го.
«Основной объем приходится на масложировую продукцию, которая обеспечивает около 40 процентов всего агроэкспорта Воронежской области. Значительно выросли поставки готовой пищевой продукции, в том числе сахара и продукции переработки сахарной свеклы. Продолжается рост экспорта зерновых, зернобобовых, мясной и молочной продукции. Отдельно стоит отметить рекордные объемы экспорта молочной сыворотки, а также увеличение поставок продукции рыбной группы», — рассказали «РГ» в министерстве сельского хозяйства региона.
Продукция АПК из Воронежской области успешно поставляется в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Индию, Египет и Турцию. При этом география экспорта продолжает расширяться. В текущем году продукция предприятий региона впервые была отправлена в Иорданию, Колумбию и Либерию.
Одним из успешных примеров в минсельхозе назвали ООО «Премиал». Компания поставляет на зарубежные рынки растительно-жировую продукцию, а участие в международной выставке FoodExpo Kazakhstan позволило обрести новых партнеров и существенно расширить экспортные отгрузки.
Липецкая область: пшеница — в Африку.
К реализации Регионального экспортного стандарта 3.0 в Липецкой области подошли основательно. В профильной региональной программе расписаны все те меры, которые позволяют выгодно презентовать свою продукцию за рубежом.
Среди них — реестр предприятий-экспортеров: в нем собраны данные обо всех липецких поставщиках товаров, которые вышли на зарубежные рынки и готовы расширять сотрудничество. Специалисты поддерживают производителя в процессе необходимой сертификации продукции: как правило, в этом наблюдается масса тонкостей, ведь у каждого государства-импортера выработаны свои требования к тому или иному товару. Помогают и в продвижении. Бизнес-миссии, выставки, участие в форумах — все это затратно, в том числе финансово, а программа предусматривает субсидирование этих вложений. Боле того, для эффективной презентации товара адаптируют даже сайты производителей для целевой аудитории в разных странах.
Важны и предусмотренные региональной программой финансовые инструменты, особенно для малого бизнеса. Льготные займы по программе «Экспортер» предлагает Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства: максимум под шесть процентов годовых на три года можно привлечь пять миллионов рублей.
География экспорта липецких предприятий расширена почти до 70 стран, при этом значительную долю в общем объеме поставок занимает продовольствие. В региональной программе поддержки экспорта реализация продукции агропромышленного комплекса выделена в отдельное направление. Львиную долю в общем объеме продовольствия, как и в Воронежской области, занимают масла, и в денежном выражении их продажи приносят региону даже больше, чем реализация зерна. Так, по данным регионального Минсельхоза, только за неполные четыре месяца экспорт масел и жмыхов оценивается в более чем 150 тысяч долларов.
При этом продвижение продукции липецкого АПК продолжается: совсем недавно из региона начали экспортировать пшеницу в Камерун: 22,6 тысячи тонн продали на пять миллионов долларов. Там напомнили, что ранее в это государство поставляли дрожжи, и хотя те контракты не были столь весомы, они позволили продолжить сотрудничество.
Рязанская область: вылепить контракт.
В Рязанской области поставили цель обеспечить к 2030 году прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года. Этот ориентир отражен и в стратегических документах Рязанской области. Об эффективности проводимой комплексной работы говорят такие показатели, как первое место в ЦФО и второе в стране по итогам прошлого года, вхождение в ТОП-20 (15-е место в стране) рейтинга регионов по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Да и региональный Центр поддержки экспорта в течение последних четырех лет (2022−2025 годы) входит в первую десятку лучших инфраструктур поддержки экспортеров Российской Федерации (в прошлом году пятое место в России). В прошлом году, например, благодаря господдержке, 57 субъектов МСП заключили экспортные контракты на 12 миллионов долларов.
Как уверяют власти, любая заинтересованная компания может обратиться в центр экспорта и получить доступ не только к перечисленным услугам, но и к мерам поддержки по линии Минпромторга России (самые востребованные из них — компенсация затрат по логистике и сертификации) и группы РЭЦ (самая востребованная услуга — страхование экспортных платежей, рязанский регион — лидер в стране по количеству их получателей). Продвижение региональных компаний центр осуществляет и через цифровые форматы торговли. В прошлом году, например, 15 предприятий были размещены на международных торговых площадках Export.by и Uzum.uz.
В КНР из Калужской области отправляют кондитерскую продукцию, картофельные хлопья, снеки.
Так, компания-поставщик вентиляционного оборудования нашла партнеров во Вьетнаме. Прямо на выставке в этой стране был заключен контракт с вьетнамскими партнерами. По итогам бизнес-миссии в Республику Беларусь компания по производству пластилина заключила экспортные контракты. Поставляют соседям также семена рапса, в планах этого года — поставки семян льна. Участие компании, выпускающей детские товары, с индивидуальным стендом в международной выставке в Саудовской Аравии привело к заключению контракта с крупным дистрибьютером из ОАЭ. После участия в формате коллективного стенда в международной выставке «Здравоохранение» в городе Алматы впервые осуществили экспортную поставку препаратов на основе гиалуроновой кислоты в Казахстан. У производителя бытовой химии состоялась первая успешная сделка по продаже товаров на крупнейшем узбекистанском маркетплейсе Uzum. На этой же зарубежной электронной торговой площадке организована региональная витрина с участием шести рязанских компаний.
За последние два года рязанские компании стали очень узнаваемы в Китае. На местных полках широко представлена их кондитерская продукция, картофельные хлопья, снеки и другое.
Проводятся также страновые акселераторы для подготовки компаний к целевому рынку (например, в Китай): требования, менталитет, разрешительные документы. Оформляется сертификация продукции, далее компания вывозится на выставку или бизнес-миссию для предметных переговоров. В сентябре ежегодно проводится форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». На нее также приглашаются зарубежные партнеры, чтобы продолжить переговоры и на месте познакомиться с производством.
Калужская область: товар с кэшбеком.
Калужская область также вошла в ТОП-20 рейтинга регионов по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта по итогам первого полугодия 2026 года. Его внедрением системно занимаются как региональные власти, институты поддержки, так и бизнес-сообщество. Финансовая поддержка — это льготные кредиты и займы для модернизации производства и выхода на внешние рынки, а также страховые услуги. Нефинансовая включает в себя консультации по выходу на зарубежные площадки, помощь в сертификации продукции, маркетинговые услуги, поиск иностранных партнеров, организацию участия бизнеса в зарубежных бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Фото: Инфографика «РГ»/ Павел Мозгарев.
Стоит выделить отдельную региональную меру — «экспортный кешбэк». Экспортеры могут вернуть фиксированный процент от стоимости заключенного контракта, по которому были осуществлены отгрузки. «Данная поддержка экспортеров способствует стимулированию и развитию экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области», — подчеркнули региональные власти.
Помимо прочего, продвижению интересов калужского бизнеса за рубежом способствует работа с торговыми представительствами РФ и представительствами РЭЦ. Региональный Центр поддержки экспорта координирует все меры поддержки и помогает бизнесу пройти все этапы от идеи до реализации на внешних рынках. Для облегчение процесса получения услуг, действует «единое окно» для экспортеров — портал Госуслуги ВЭД, благодаря которому можно в ускоренном формате подать заявки на услуги регионального ЦПЭ и РЭЦ через электронный каталог услуг.
«Стоит обратить внимание, что РЭС 3.0 на текущий момент в процессе внедрения, соответственно все инструменты для развития экспорта в регионе еще не реализованы в полной мере», — напомнили в калужском Центре поддержки экспорта.