Хабаровские предприниматели получили 800 млн рублей на старт бизнеса

«Помогаем воплотить мечты жителей о своем деле. Для людей из небольших сёл и отдалённых районов особенно важно, когда на их земле появляются новые магазины, товары и услуги — это помогает им закрепиться на родной территории и делает жизнь комфортнее», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.