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Хабаровские предприниматели получили 800 млн рублей на старт бизнеса

С начала года поддержку получили десятки новых проектов — от сельской пекарни до кафе-книжного клуба.

В Хабаровском крае начинающие предприниматели получили почти 800 млн рублей на открытие и развитие своего дела с начала 2026 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поддержка оказана в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Средства были предоставлены в рамках поддержки малого и среднего бизнеса.

Всего за первое полугодие предприниматели получили кредитные ресурсы на сумму 780 млн рублей. За период с 2020 по 2025 год общий объём такой поддержки составил более 2,1 млрд рублей.

«Помогаем воплотить мечты жителей о своем деле. Для людей из небольших сёл и отдалённых районов особенно важно, когда на их земле появляются новые магазины, товары и услуги — это помогает им закрепиться на родной территории и делает жизнь комфортнее», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Как поясняют в министерстве экономического развития края, начинающим предпринимателям часто сложно получить обычный банковский кредит из-за отсутствия кредитной истории и залога. Поэтому для них работают краевые финансовые инструменты поддержки.

В 2026 году фонды уже помогли 40 начинающим предпринимателям. Фонд поддержки малого предпринимательства выдал займы на 51,05 млн рублей по льготным ставкам от 5 до 10,7% годовых. Гарантийный фонд предоставил поручительства, благодаря которым бизнес смог привлечь 728,3 млн рублей.

Одним из получателей поддержки стал предприниматель Дмитрий Баценин из села Джигда Аяно-Майского района. На полученные средства он открывает магазин с пекарней. В селе, где живут около 180 человек, хлеб сейчас привозят из Нелькана.

«Впервые за долгие годы в нашем селе появится пекарня при магазине — будем сами печь хлеб, булочки, печенье», — рассказал Дмитрий Баценин.

Помощь фондов также позволила приобрести технику для грузоперевозок предпринимателю из Хабаровска Ивану Таукчи и запчасти для семейного предприятия Лидии Симоненко из Чегдомына.

Ещё один пример — 21-летняя Елизавета Бойко из Комсомольска-на-Амуре. С помощью господдержки она приобрела кафе и развивает новый формат — заведение, совмещающее общепит и книжный клуб.

«Без помощи фондов я бы никогда не смогла осуществить свою мечту стать владелицей кафе. В банках мне предлагали кредит под ставку от 20% до 40%», — рассказала предприниматель.

Для тех, кто только планирует открыть своё дело, до 1 августа действует специальное предложение: можно получить заём до 1 млн рублей на срок до трёх лет по ставке 5% годовых.