До 8 выросло число инфицированных насекомыми и крысами волгоградцев

В Волгоградской области увеличилось количество пострадавших от укусов насекомых и грызунов. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали о трех жителях, заразившихся иксодовым клещевым боррелиозом, об одном заболевшем лихорадкой Западного Нила и еще о двух, у которых была диагностирована Крымская геморрогическая лихорадка. Недавно стало известно о зафиксированных двух случаях геморрагической лихорадки с почечным синдромом.