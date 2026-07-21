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В Красноярском крае утонул 17-летний подросток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Боготольском муниципальном округе произошла трагедия на воде. Утром из реки Четь в районе села Леонтьевка спасатели подняли тело 17-летнего подростка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Боготольском муниципальном округе произошла трагедия на воде. Утром из реки Четь в районе села Леонтьевка спасатели подняли тело 17-летнего подростка.

По предварительным данным, молодой человек утонул во время отдыха у водоема. Это уже пятый случай гибели несовершеннолетнего на водоемах Красноярского края с начала летнего сезона.

Специалисты вновь напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Купаться следует только в специально оборудованных местах, родителям необходимо внимательно следить за детьми, а во время отдыха у водоемов отказаться от употребления алкоголя.