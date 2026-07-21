Самолет упал на крышу жилого дома в Техасе

В американском штате Техас легкомоторный самолет Piper J-3 Cub совершил жесткую посадку на крышу жилого дома. Инцидент произошел утром в понедельник в районе Фулшир (округ Форт-Бенд), пишет USA Today.
По данным властей, двухместный самолет пытался приземлиться на расположенную поблизости взлетно-посадочную полосу. На борту находился только пилот. Мужчина был госпитализирован с легкими травмами. Пострадавших внутри дома, по предварительным данным, нет.
На опубликованных снимках видно желтое воздушное судно, стоящее на крыше и опирающееся одним крылом о землю. Федеральное управление гражданской авиации начало расследование.
Недавно в Пекине произошла трагедия. Легкий спортивный самолет врезался в небоскреб Citic Tower (China Zun). На борту самолета Sunward SA60L Aurora находился только пилот, 66-летний мужчина. Он погиб на месте.