Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист заблудился в лесу в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели помогли 33-летнему мужчине, который заблудился во время мотопрогулки в районе Кузнецовского плато.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели помогли 33-летнему мужчине, который заблудился во время мотопрогулки в районе Кузнецовского плато.

Вечером 20 июля он потерял ориентиры в лесу. Поскольку уже стемнело, мужчина решил не продолжать путь, чтобы не рисковать, и дождался утра. Когда заряд телефона почти закончился, он успел позвонить по номеру 112 и попросить о помощи.

Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали лесной массив, нашли мужчину и вывели его к людям. Медицинская помощь ему не понадобилась.

«Напоминаем, что перед выходом в лес обязательно нужно проверить, чтобы ваш сотовый телефон был заряжен на 100%. Если вдруг вы поняли, что заблудились — оставайтесь на месте, так поисковой группе будет гораздо проще вас найти. Не пытайтесь найти дорогу в темноте: риск получить травму в лесу ночью слишком велик», — сообщает КГКУ «Спасатель».

16+