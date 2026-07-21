Мотоциклист заблудился в лесу в Красноярске

«Напоминаем, что перед выходом в лес обязательно нужно проверить, чтобы ваш сотовый телефон был заряжен на 100%. Если вдруг вы поняли, что заблудились — оставайтесь на месте, так поисковой группе будет гораздо проще вас найти. Не пытайтесь найти дорогу в темноте: риск получить травму в лесу ночью слишком велик», — сообщает КГКУ «Спасатель».