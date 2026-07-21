Мотоциклист заблудился в лесу в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели помогли 33-летнему мужчине, который заблудился во время мотопрогулки в районе Кузнецовского плато.
Вечером 20 июля он потерял ориентиры в лесу. Поскольку уже стемнело, мужчина решил не продолжать путь, чтобы не рисковать, и дождался утра. Когда заряд телефона почти закончился, он успел позвонить по номеру 112 и попросить о помощи.
Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали лесной массив, нашли мужчину и вывели его к людям. Медицинская помощь ему не понадобилась.
«Напоминаем, что перед выходом в лес обязательно нужно проверить, чтобы ваш сотовый телефон был заряжен на 100%. Если вдруг вы поняли, что заблудились — оставайтесь на месте, так поисковой группе будет гораздо проще вас найти. Не пытайтесь найти дорогу в темноте: риск получить травму в лесу ночью слишком велик», — сообщает КГКУ «Спасатель».
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