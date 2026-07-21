ABC: Самолет приземлился на жилой дом в штате Техас

Легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого дома в американском штате Техас. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили на ABC.
Летчик пытался посадить Piper J-3 Cub на ближайшем летном поле, однако в итоге оказался на крыше частного здания.
— Пилота госпитализировали после того, как он приземлил самолет на дом в районе Хьюстона в понедельник утром, — уточнили на телеканале.
На борту судна был только один человек. На данный момент спасатели выясняют, находился ли кто-то из людей внутри здания и есть ли другие раненые.
28 июня сверхлегкий самолет разбился в Ленинградской области. Инцидент произошел на аэродроме у поселка Сельцо. Пилот пытался совершить аварийную посадку, однако судно потерпело крушение.
Кроме того, 17 июня самолет упал в американском штате Техас. Трагедия случилась во время захода судна на посадку в аэропорту Ларедо.
Еще один случай произошел в Индии — 13 июня военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС рухнул при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам.