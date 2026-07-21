Число тендеров на покупку мини-НПЗ в Ростовской области увеличилось на 107,4%

Количество торгов на покупку мини-нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ) в Ростовской области выросло на 107,4% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом «РБК Ростов» сообщили в электронной торговой площадке ТендерПро. По оценке аналитиков, подобная динамика обусловлена стремлением бизнеса застраховаться от дефицита топлива на рынке.