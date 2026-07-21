Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Мошеловке» рассказали, как мошенники обманывают студентов

Мошенники под видом HR-департаментов предлагают студентам пройти стажировку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники публикуют на бесплатных площадках и в соцсетях фальшивые вакансии, маскируясь под HR-департаменты крупных известных корпораций или популярные карьерные порталы. Соискателям предлагают невероятно привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета», — говорится там.

Однако в процессе оформления документов у подавшего документы студента выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты, покупки корпоративного софта или прохождения платного онлайн-тестирования, добавили в пресс-службе.

В «Мошеловке» советуют проверять наличие вакансии или программы стажировок непосредственно на официальном сайте организации или через ее официальные службы поддержки.

«Крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов. Обращайте внимание на форму ведения переговоров: серьезные структуры не проводят собеседования исключительно анонимно в мессенджерах с требованием предоплаты», — заключили в пресс-службе.