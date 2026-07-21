В «Мошеловке» рассказали, как мошенники обманывают студентов

«Крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов. Обращайте внимание на форму ведения переговоров: серьезные структуры не проводят собеседования исключительно анонимно в мессенджерах с требованием предоплаты», — заключили в пресс-службе.