Учитель математики стал артиллеристом ВС России

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший учитель математики, а ныне артиллерист с позывным Тичер, проходящий обучение по программе подготовки офицеров, рассказал РИА Новости, что считает боевой опыт бесценным для дальнейшей жизни.
Контракт с Минобороны РФ Тичер подписал еще до начала специальной военной операции, выбрав службу вместо срочной.
«Позывной Тичер (от английского слова teacher — “учитель” — ред.) у меня не случайно, так как я раньше работал учителем математики в старших классах. Контракт подписал еще до начала СВО, вместо срочной службы — и с 2022 года нахожусь в зоне боевых действий на защите Родины», — сообщил собеседник агентства.
На данный момент Тичер осваивает обязанности старшего офицера батареи, однако, несмотря на напряженный ритм подготовки и боевые реалии, боец не исключает, что после окончания спецоперации, возможно, снова пойдет преподавать.
Тичер отметил, что опыт, полученный в ходе службы и обучения, он считает бесценным, так как умение организовать работу коллектива, распределить задачи и отвечать за результат — навыки, которые пригодятся как в зоне СВО, так и в гражданской деятельности.
«Программа подготовки будущих офицеров как раз и нацелена на то, чтобы научить курсантов мыслить не только как специалистам, но и как командирам. Уметь видеть общую картину, учитывать возможности каждого бойца и выстраивать слаженное взаимодействие всего подразделения», — подчеркнул он.