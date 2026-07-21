Учитель математики стал артиллеристом ВС России

«Позывной Тичер (от английского слова teacher — “учитель” — ред.) у меня не случайно, так как я раньше работал учителем математики в старших классах. Контракт подписал еще до начала СВО, вместо срочной службы — и с 2022 года нахожусь в зоне боевых действий на защите Родины», — сообщил собеседник агентства.