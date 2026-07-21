32 возгорания травы и мусора потушили за минувшие сутки в Ростовской области

Спасатели ликвидировали 19 техногенных пожаров, 18 загораний сухой растительности и 14 случаев возгорания мусора. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий десяти дорожно-транспортных происшествий.
В работах участвовали 408 человек личного состава и 142 единицы спецтехники. При тушении одного из техногенных пожаров спасателям удалось сохранить жизнь человеку.
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