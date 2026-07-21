Рядом с лесопарком в Отрадном разрешили построить гостиничный комплекс. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Новое здание намерены разместить на участке с кадастровым номером 39:17:020011:4. Территория площадью 2,6 тысячи квадратных метров располагается на улице Токарева. Проект реализует ООО «Артиллерист». Разрешение на строительство действует до июля 2034 года.
В реестре на сайте правительства не указаны характеристики нового объекта. В марте 2025 года власти стали скрывать эту информацию.
В ноябре 2025-го проект гостиницы в Отрадном получил положительное заключение экспертизы. Отель планирует построить ООО «Артиллерист» главы холдинга «Калининградстройинвест» Павла Макарова. Ранее концепцию одобрили на заседании архитектурного совета. Инвестор также получал разрешение на отклонение от предельных параметров строительства.
Гостиницу намерены разместить на склоне у Гаузупского ручья. Согласно концепции, на двух цокольных этажах оборудуют спа с бассейном и видом на лесопарк. На первом обустроят ресторан и конференц-зал, выше — 125 номеров.
Концепцию внешнего облика отеля готовил архитектор Александр Башин. В оформлении используют природные материалы: оранжевую черепицу, выбеленное дерево, кортен и местный камень. Оператором пятизвёздочной гостиницы хотели сделать сеть Accor,