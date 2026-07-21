Ночью 21 июля в Воронежской области дважды объявляли беспилотную опасность

Ночью 21 июля в Воронежской области вновь объявляли опасность беспилотников, причем дважды. В первый раз тревожный режим продлился девять минут — с 0.39 до 0.48. Вражеские дроны пытались атаковать Борисоглебск, там работали системы оповещения.
Второй раз беспилотную опасность объявили в четыре часа утра, системы оповещения включились в Воронеже. Отменили тревогу в 5.53. Но беспилотная опасность пока сохраняется в регионе.
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