Вода в Волге в Самарской области начала прогреваться на фоне жары

В Самаре Волга сейчас чуть теплее +22 градусов, такую же температуру фиксируют у берегов Тольятти. В Сызрани Волга немного прохладнее, ее температура лишь приближается к отметке +22 градуса. Но впереди нас ждут солнечные жаркие дни до +33 градусов, так что и Волга еще будет становиться теплее.