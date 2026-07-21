В России больше половины IT-специалистов думают о смене работы

В текущих условиях средний уровень заработной платы в IT составляет приблизительно 180 тысяч рублей ежемесячно, в то время как сами работники рассчитывают на сумму около 258 тысяч. Вместе с тем эксперты отмечают, что кандидаты стали более взвешенно оценивать текущую ситуацию на рынке труда и предъявлять менее строгие требования к потенциальному новому работодателю.