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В России больше половины IT-специалистов думают о смене работы

Специалисты из сферы информационных технологий в России все чаще задумываются о трудоустройстве в другую организацию.

Специалисты из сферы информационных технологий в России все чаще задумываются о трудоустройстве в другую организацию. Согласно информации от аналиитиков, порядка 70% работников этой индустрии рассматривают возможность смены места работы.

Ключевыми факторами такого решения являются стремление к более высокому доходу, отсутствие возможностей для продвижения по службе, нехватка условий для профессионального роста и эмоциональное истощение.

В текущих условиях средний уровень заработной платы в IT составляет приблизительно 180 тысяч рублей ежемесячно, в то время как сами работники рассчитывают на сумму около 258 тысяч. Вместе с тем эксперты отмечают, что кандидаты стали более взвешенно оценивать текущую ситуацию на рынке труда и предъявлять менее строгие требования к потенциальному новому работодателю.

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