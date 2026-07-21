В России больше половины IT-специалистов думают о смене работы

Специалисты из сферы информационных технологий в России все чаще задумываются о трудоустройстве в другую организацию. Согласно информации от аналиитиков, порядка 70% работников этой индустрии рассматривают возможность смены места работы.
Ключевыми факторами такого решения являются стремление к более высокому доходу, отсутствие возможностей для продвижения по службе, нехватка условий для профессионального роста и эмоциональное истощение.
В текущих условиях средний уровень заработной платы в IT составляет приблизительно 180 тысяч рублей ежемесячно, в то время как сами работники рассчитывают на сумму около 258 тысяч. Вместе с тем эксперты отмечают, что кандидаты стали более взвешенно оценивать текущую ситуацию на рынке труда и предъявлять менее строгие требования к потенциальному новому работодателю.
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