Стала известна дата юбилейного фестиваля «Неискусственно» в Челябинске

Пятый арт-фестиваль «Неискусственно» пройдет в Челябинске 15 августа. В течение дня для горожан будут работать площадки с мастер-классами, лекциями, перформансами и спектаклями. Об этом сообщили в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.
В юбилейном сезоне авторы проекта выбрали тему урбанистики и городских легенд. Организаторы предлагают взглянуть на привычные городские пространства под новым углом, разглядеть искусство там, где его раньше не замечали, и стать частью большого творческого действа.
По традиции «Неискусственно» (0+) пройдет в Арт-сквере на набережной реки Миасс.