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Стала известна дата юбилейного фестиваля «Неискусственно» в Челябинске

На этот раз мероприятие будет посвящено урбанистике и городским легендам.

Источник: 1obl.ru

Пятый арт-фестиваль «Неискусственно» пройдет в Челябинске 15 августа. В течение дня для горожан будут работать площадки с мастер-классами, лекциями, перформансами и спектаклями. Об этом сообщили в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

В юбилейном сезоне авторы проекта выбрали тему урбанистики и городских легенд. Организаторы предлагают взглянуть на привычные городские пространства под новым углом, разглядеть искусство там, где его раньше не замечали, и стать частью большого творческого действа.

По традиции «Неискусственно» (0+) пройдет в Арт-сквере на набережной реки Миасс.