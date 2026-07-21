Стала известна дата юбилейного фестиваля «Неискусственно» в Челябинске

Пятый арт-фестиваль «Неискусственно» пройдет в Челябинске 15 августа. В течение дня для горожан будут работать площадки с мастер-классами, лекциями, перформансами и спектаклями. Об этом сообщили в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.