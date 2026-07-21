Такер Карлсон поразился «тупости» Каи Каллас после совместного ужина

— Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе? — заявил Карлсон.