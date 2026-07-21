Американский журналист Такер Карлсон посетил совместный ужин с главой евродипломатии Каей Каллас. По словам репортера, он остался под сильным негативным впечатлением после проведенного вечера.
— Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе? — заявил Карлсон.
Репортер добавил, что другие присутствовавшие на ужине люди также были поражены незрелым поведением Каллас.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что главе евродипломатии Кае Каллас удалось вывести всех из себя. Так он прокомментировал статью издания Financial Times, где со ссылкой на источники сообщалось о возможной масштабной реформе дипломатической службы Европейского союза.
До этого Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС воздерживаться от употребления алкоголя перед публикацией сообщений в соцсети X.
При этом сама Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте заявила депутатам, что в настоящее время мир находится в таком состоянии, что самое время начать пить.