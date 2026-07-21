В Красноярске с улицы Свердловской перенесут рекламные конструкции

В Красноярске прорабатывают перенос рекламных конструкций с улицы Свердловской. Это связано с будущей реконструкцией дороги, сообщили в управлении архитектуры.
Специалисты проанализировали объекты, которые стоят вдоль улицы. В зону предстоящих работ попали 23 рекламные конструкции. Среди них щиты, указатели, призматроны, пилоны и реклама на остановках.
В управлении уже провели рабочую встречу с рекламными агентствами. Сейчас предприниматели должны подготовить документы с уточнением размеров фундаментов конструкций. После этого власти решат, какие объекты можно сохранить, а какие придется перенести.
Реконструкция затронет участок Свердловской длиной около 4 км от остановки «Лесоперевалочная база» до начала трассы Р-257. Дорогу планируют расширить до 4−6 полос. Также там обустроят ливневую канализацию, новые тротуары, остановки и пешеходные переходы. От «Роева ручья» планируют построить надземный переход. Сейчас проект реконструкции улицы Свердловской проходит государственную экспертизу.