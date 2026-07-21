Прокуратура Хабаровска проверила ТОГУ после аварий с теплом зимой

В Хабаровске прокуратура Краснофлотского района проверила готовность Тихоокеанского государственного университета к новому отопительному сезону после проблем, возникших прошлой зимой, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
В проверке участвовали представители вуза и специалисты СП «Хабаровские тепловые сети» АО «Дальневосточная генерирующая компания».
В отопительном сезоне 2025/2026 в учреждениях были выявлены нарушения, которые привели к аварийным отключениям тепла и горячей воды. После этого виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.
Прокурор Краснофлотского района Сергей Кочетков провёл рабочие совещания с представителями организаций и обсудил вопросы подготовки к зиме.
Чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, руководителям ТОГУ и «Хабаровских тепловых сетей» объявили предостережения о недопустимости нарушений закона. Им указали на необходимость усилить работу перед началом отопительного сезона 2026/2027.
Подготовка объектов к зиме остаётся на контроле прокуратуры.