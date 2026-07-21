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Прокуратура Хабаровска проверила ТОГУ после аварий с теплом зимой

В прошлом отопительном сезоне в учреждениях произошли аварийные отключения.

В Хабаровске прокуратура Краснофлотского района проверила готовность Тихоокеанского государственного университета к новому отопительному сезону после проблем, возникших прошлой зимой, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

В проверке участвовали представители вуза и специалисты СП «Хабаровские тепловые сети» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В отопительном сезоне 2025/2026 в учреждениях были выявлены нарушения, которые привели к аварийным отключениям тепла и горячей воды. После этого виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Прокурор Краснофлотского района Сергей Кочетков провёл рабочие совещания с представителями организаций и обсудил вопросы подготовки к зиме.

Чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, руководителям ТОГУ и «Хабаровских тепловых сетей» объявили предостережения о недопустимости нарушений закона. Им указали на необходимость усилить работу перед началом отопительного сезона 2026/2027.

Подготовка объектов к зиме остаётся на контроле прокуратуры.