В Воронежской области ночью 21 июля сбили один БПЛА

Ночью 21 июля вражеские дроны снова атаковали Воронежскую область. Опасность беспилотников объявляли дважды: сначала после полуночи, потом в четыре часа утра. Сирены включались в Борисоглебске и Воронеже.
— Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили в небе над Воронежем беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет, — сообщил утром губернатор Александр Гусев.
Опасность беспилотников пока не отменили, следуйте рекомендациям спасателей.
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