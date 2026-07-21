Продажи российской сельхозтехники выросли на 11% в рублевом выражении

По мнению председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, положительные результаты в первую очередь связаны с эффектом низкой базы прошлого года. Аналогичную точку зрения высказывают в «Росспецмаше». Также на рынок повлиял отложенный спрос в преддверии уборочных работ, добавляет господин Алтынов. Впрочем, господин Непомнящий отмечает, что плановую замену парка аграрии по-прежнему откладывают: новая техника закупается, если что-то сломалось или стало непригодным для эксплуатации. По его словам, в сельском хозяйстве сохраняется низкая рентабельность в условиях роста себестоимости. «На высокий отложенный спрос мы также не рассчитываем. Закупается только необходимый минимум для полевых работ», — поясняет топ-менеджер.