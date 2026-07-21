Котельную в Нытвенском округе передали в собственность муниципалитета

Прошедшей зимой в жилых домах села Григорьевское Нытвенского округа фиксировались ненормативные параметры подачи тепла, что нарушало права потребителей коммунальной услуги. Кроме того, в 2026 году собственник котельной заявил о намерении прекратить деятельность по оказанию услуги по отоплению. По причине несоблюдения собственником условий соглашения о надлежащем использовании котельной прокурор направил в суд исковое заявление о расторжении договора ее купли-продажи и потребовал передать объект в муниципальную собственность.