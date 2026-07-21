Жилые дома и 3 детсада оставят без части коммунальных удобств в Нижнем Новгороде

С 08:00 до 18:00 во вторник без горячей воды оставят православный детский сад Кирилла и Марии Радонежских, а также нижегородские ДОУ №№ 36 и 150. В эти же часы ресурс будет отсутствовать по адресу Щербинки 1 мкр., 14.