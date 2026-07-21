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Жилые дома и 3 детсада оставят без части коммунальных удобств в Нижнем Новгороде

На 21 июля запланированы отключения света и горячей воды.

Источник: Живем в Нижнем

Плановые отключения электричества и горячей воды пройдут в Нижнем Новгороде 21 июля. О проведении работ на сетях горожан предупредили в управлении ГОЧС.

С 08:00 до 18:00 во вторник без горячей воды оставят православный детский сад Кирилла и Марии Радонежских, а также нижегородские ДОУ №№ 36 и 150. В эти же часы ресурс будет отсутствовать по адресу Щербинки 1 мкр., 14.

В 09:00 коммунальщики обесточат здания с номерами 27, 29, 31, 33 на Новикова-Прибоя. Работы продлятся до 17:00. В то же время света не будет на Газовской, 25, Дьяконова, 34, Бусыгина, 17 и 19.

Напомним, в Дзержинске вовсю готовятся к новому отопительному сезону.