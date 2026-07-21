Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что готовящиеся осенью в Польше учения «коалиции желающих» могут быть подготовкой к вводу европейских войск на Украину. Его слова приводят «Известия».
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщал о планах провести в республике первые маневры с участием в основном британских и французских военных. Картайзер отметил, что помимо повышения оперативной совместимости, цель учений — отработка возможного развертывания европейского контингента на украинской территории.
В «коалицию желающих», инициаторами которой выступили Лондон и Париж, входят более 30 стран. В январе они подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объединение «коалицией желающих войны». По словам дипломата, за декларациями о солидарности с главой киевского режима Владимиром Зеленским скрываются планы дальнейшей эскалации.