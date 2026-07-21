Лантратова: Россия и Украина готовят новый обмен пленными

Россия и Украина ведут подготовку к новому обмену пленными бойцами, он может состояться в ближайшее время. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
— Согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно — военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай бог, не сорвать это, — добавила она.
Омбудсмен также поделилась, что ежедневно ей поступает большое количество обращений на эту тему. По этой причине команда Лантратовой ведет прием граждан, чтобы решать вопросы людей из регионов, передает ТАСС.
26 июня Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». В тот же день Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретились на белорусско-украинской границе.
Кроме того, 18 июня корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Россия и Украина провели новый обмен погибшими. В рамках него украинской стороне передали 522 тела, а РФ вернула домой тела 33 военнослужащих.