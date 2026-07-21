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Главные новости к утру 21 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 21 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 июля 2026.

США и Иран получили от посредников предложение о прекращении огня

Источник: Reuters

По информации Axios, Катар, Египет и Пакистан передали США и Ирану инициативу, предполагающую 10-дневное перемирие. Белый дом изучает предложение и призвал Израиль избегать шагов, которые «могли бы закрыть окно для дипломатии». Предложение включает в себя остановку боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении 50% пошлин на ряд канадских товаров с 19 августа 2026 года в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США. Пошлины США охватывают почти 300 позиций, но не распространяются на энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы.

Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

Источник: Reuters

Новый обмен между Россией и Украиной готовится и может состояться в ближайшее время. Сейчас идет утверждение списков — отдельно на военных и отдельно на гражданских лиц, сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Дата обмена не называется.

Новый премьер-министр Британии формирует правительство

Источник: Reuters

Вступивший сегодня в должность премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил несколько новых министров. Минфин возглавил экс-министр обороны Джон Хили, а МИД — бывший министр энергетики Эд Милибэнд. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг назначен новым министром обороны страны.

Стало известно о планах главы ФБР посетить Россию в октябре

Источник: Reuters

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател рассчитывает осенью приехать в Россию. С таким утверждением выступила газета Politico. Визит может состояться 14—15 октября, глава ФБР может посетить Москву и Санкт-Петербург. В пресс-службе ФБР пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить возможный визит.

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