Главные новости к утру 21 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 июля 2026.
США и Иран получили от посредников предложение о прекращении огня
По информации Axios, Катар, Египет и Пакистан передали США и Ирану инициативу, предполагающую 10-дневное перемирие. Белый дом изучает предложение и призвал Израиль избегать шагов, которые «могли бы закрыть окно для дипломатии». Предложение включает в себя остановку боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив.
Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады
Президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении 50% пошлин на ряд канадских товаров с 19 августа 2026 года в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США. Пошлины США охватывают почти 300 позиций, но не распространяются на энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы.
Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной
Новый обмен между Россией и Украиной готовится и может состояться в ближайшее время. Сейчас идет утверждение списков — отдельно на военных и отдельно на гражданских лиц, сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Дата обмена не называется.
Новый премьер-министр Британии формирует правительство
Стало известно о планах главы ФБР посетить Россию в октябре
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател рассчитывает осенью приехать в Россию. С таким утверждением выступила газета Politico. Визит может состояться