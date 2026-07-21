Главные новости к утру 21 июля 2026 года

Президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении 50% пошлин на ряд канадских товаров с 19 августа 2026 года в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США. Пошлины США охватывают почти 300 позиций, но не распространяются на энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы.