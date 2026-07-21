Власти Шри-Ланки привлекли военные БПЛА для борьбы с лихорадкой денге

Власти Шри-Ланки привлекли беспилотники военно-воздушных сил для борьбы с самой сильной за десятилетие вспышкой лихорадки денге, переносимой комарами, пишет Reuters.
Дроны используются для отслеживания застойных луж на крышах после дождей, контроля территорий и отслеживания пациентов. Кроме того, для сдерживания болезни задействуются военные и полицейские, занимающиеся инспекцией домов, стройплощадок и школ в рамках кампании по уничтожению мест размножения комаров.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, передающееся от инфицированных комаров рода Aedes. Чаще всего без серьезных последствий, однако в некоторых случаях возможно тяжелое течение болезни — с сильными болями в животе, кровотечениями (в том числе внутренними), нарушением кровообращения.
С января в стране зафиксировано 76 тыс. случаев заражения и 53 смертельных исхода. «Это сложно для врачей, потому что наблюдается быстрый рост числа пациентов», — сказал в беседе с агентством консультант Лалиндра Диас.
Больницы острова спешно добавляли койки и переоборудовали палаты для ухода за больными. Кроме того, увеличивались рабочие часы врачей и медсестер, поскольку за первые две недели июля в больницы обратились более 18 тыс. человек.
Усиление штамма в стране происходит после разрушительного циклона «Дитва», который в конце ноября разрушил критически важную инфраструктуру и медучреждения Шри-Ланки в общей сложности на $1,4 млрд.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует, однако в стране периодически регистрируются завозные случаи заболевания.
В середине апреля глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что российские ученые разработали вакцину против лихорадки денге. Тогда же она объявила о начале исследования препарата.
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