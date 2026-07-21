Волгоградские новости 21 июля: ракетная опасность, вой сирен и пожар

Жителей Волгограда и Волжского разбудил в ночи жуткий вой сирен и предупреждение о том, что им нужно немедленно подняться с постелей и спуститься в укрытия, — в регионе объявили ракетную опасность. Как пережили волгоградцы ночь 21 июля, что их встревожило и какие события ждут во вторник, в материале vlg.aif.ru.
Ракетная опасность.
Экстренное сообщение РСЧС о ракетной опасности в мобильном приложении МЧС опубликовали в 3:11. Несколько минут спустя в Волгограде и Волжском завыли сирены. Проснувшиеся горожане потянулись в чаты.
«У нас что-то бабахнуло только что», «У нас тоже», «А у нас ничего не слышно», «Дом задрожал от волны», «Сигналки у машин заработали», «Не сплетничайте, были глухие хлопки и только», «У нас всё тихо, сирена на заводе отвыла, теперь предупреждают, чтобы спускались в укрытие», — обменивались впечатлениями жители разных районов Волгограда и Волжского.
Сообщение об отбое ракетной опасности поступило в 4:50, но десяткам тысяч людей уже так и не удалось уснуть.
Ограничения в аэропорту Волгограда устанавливали после объявления ракетной атаки и сняли после отмены. Задерживаются самолёты на вылет в Ереван, Москву и Санкт-Петербург, на прилёт — из обеих российских столиц.
Пожар в приюте.
В Волгограде накануне вспыхнул пожар в приюте для животных «Мы в ответе» и конюшня на улице Джека Лондона в Красноармейском районе. По словам очевидцев, пламя заметили около четырёх часов дня.
В кадр попали мечущиеся по приюту животные, заливающиеся отчаянным лаем. На другом видео — собаки стаей бегут навстречу пожарной машине, как будто понимая, что в ней — их спасение.
Сотрудники приюта предполагают, что имел место поджог и допускают, что пожар — продолжение конфликта владелицы приюта Галины Демьяновой с блогером дядей Яшей. В МЧС сообщают о горящей траве из-за неосторожного обращения с огнём.
Опасные шалости.
Тем временем об опасных шалостях детей сообщают в Волжском: накануне у парка «Авангард» школьники подожгли пустырь забавы ради, по очереди подбегали к полоске огня и «тушили» её ногами, снимая происходящее на видео.
Трагедии не случилось только потому, что вмешались неравнодушные очевидцы — взрослые потушили огонь ещё до приезда спасателей, не дав распространиться пламени на территории.
Волгоградцев тревожат подобные развлечения детей, остающихся без присмотра на каникулах — ранее несколько подростков забрались на крышу 11-этажки в Волгограде и устроили там забег.
А накануне родители потеряли 10-летнего сына — школьника отпустили купаться на пляж в районе посёлка Нижний Тракторный, он поплыл и ушёл под воду. Прибывшие спасатели нашли только тело. В мэрии настаивают, что территория — место для отдыха, а не купания.
Погода.
В погоде в Волгоградской области перемен не предвидится — осадков не ожидается, северо-западный ветер не поднимется сильнее 3−8 м/с.
В Волгограде днём прогнозируют температуру 32−34º, ночью — 21−23º. На территории области днём от 30º до 35º, к ночи — 19−24º, при прояснении — до 14.
Куда пойти.
«Южный парк Волгограда» в Красноармейском районе будет ждать во вторник первых гостей. Аттракционы начнут работать в 10 утра. Далее в будни парк будет открываться в полдень, а в выходные — в 10:00. Время закрытия — 22:00.
Самым ярким аттракционом считается 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце» с подсветкой из более чем 14 тысяч светодиодов, световое шоу будет работать в нескольких режимах. Видео поделились в ЦПКиО.
В Кумылженском районе на фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас» пройдут учебно-тренировочные сборы — основные торжества запланированы на субботу, 25 июля.
Об отключении воды, света и газа мы сообщили накануне. О других новостях в течение дня — на сайте vlg.aif.ru.
Видео: max.ru/vlg_crime, max.ru/vlzjest, t.me/centralparkvlg.