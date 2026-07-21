Волгоградские новости 21 июля: ракетная опасность, вой сирен и пожар

Жителей Волгограда и Волжского разбудил в ночи жуткий вой сирен и предупреждение о том, что им нужно немедленно подняться с постелей и спуститься в укрытия, — в регионе объявили ракетную опасность. Как пережили волгоградцы ночь 21 июля, что их встревожило и какие события ждут во вторник, в материале vlg.aif.ru.