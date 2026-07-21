В Хабаровске судоходная компания выплатила 90 тысяч за задержку зарплаты

В Хабаровске транспортная прокуратура провела проверку в судоходной компании и установила факт нарушения трудовых прав работников. Несмотря на погашение основного долга по зарплате, работодатель не выплатил сотрудникам денежную компенсацию, предусмотренную трудовым законодательством, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации. По итогам его рассмотрения сотрудникам компании перечислили компенсацию — её общий размер составил около 90 000 рублей.
Норма ст. 236 ТК РФ прямо предусматривает обязанность работодателя выплатить задержанные суммы с начислением процентов: размер компенсации должен быть не ниже 1/150 текущей ключевой ставки Центрального банка РФ от начисленных, но не выплаченных в срок средств.
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