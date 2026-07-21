В Хабаровске судоходная компания выплатила 90 тысяч за задержку зарплаты

Норма ст. 236 ТК РФ прямо предусматривает обязанность работодателя выплатить задержанные суммы с начислением процентов: размер компенсации должен быть не ниже 1/150 текущей ключевой ставки Центрального банка РФ от начисленных, но не выплаченных в срок средств.