Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске судоходная компания выплатила 90 тысяч за задержку зарплаты

Прокуратура добилась компенсации работникам судоходной компании.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске транспортная прокуратура провела проверку в судоходной компании и установила факт нарушения трудовых прав работников. Несмотря на погашение основного долга по зарплате, работодатель не выплатил сотрудникам денежную компенсацию, предусмотренную трудовым законодательством, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации. По итогам его рассмотрения сотрудникам компании перечислили компенсацию — её общий размер составил около 90 000 рублей.

Норма ст. 236 ТК РФ прямо предусматривает обязанность работодателя выплатить задержанные суммы с начислением процентов: размер компенсации должен быть не ниже 1/150 текущей ключевой ставки Центрального банка РФ от начисленных, но не выплаченных в срок средств.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru